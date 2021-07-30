aA
В Литву прибыли дополнительные 60 работников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом, сообщило агентство в пятницу.
В Литву прибыли еще 60 представителей Frontex в связи с миграционным кризисом
© AFP / Scanpix

"В целом в данный момент агентство дислоцировало в Литве 100 должностных лиц, 30 патрульных автомобилей и два вертолета", – говорится в сообщении.

На следующей неделе Вильнюс посетят и эксперты Европейского центра возврата мигрантов Frontex, которые поделятся информацией о координируемых агентством операциях по возврату, будет обсуждаться помощь литовским должностным лицам.

Статьи по теме:
На полигоне в Руднинкай планируется поселить 800 нелегальных мигрантов  (13)
Около здания правительства Литвы – протест из-за планов размещения мигрантов в Девенишкес  (81)

Прибывшие в пятницу в Литве европейские должностные лица вместе с литовскими коллегами будут обеспечивать охрану границы, регистрировать и идентифицировать мигрантов, которые незаконно пересекают границу Евросоюза, говорится в сообщении.

Выслушав инструктаж о сложившейся ситуации, в выходные дни должностные лица направятся на назначенные им места работы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3000 мигрантов – в десятки раз больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки и без документов.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию. Литовские должностные лица придерживаются мнения о том, что наплыв мигрантов - организованная Минском акция против Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МВД Литвы: главная задача – как можно скорее выслать мигрантов в страны происхождения (40)

Министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что...

Президент встретился с лидерами партий и премьером: оценки белорусского режима не меняются, с проблемой миграции справимся (15)

Президент Гитанас Науседа говорит, что политические...

СМИ: за поездку в Западную Европу через Литву мигранты платят по несколько тысяч евро (38)

За поездку через Литву в Западную Европу незаконные...

TOP новостей

Калькулятор: как изменятся пенсии в Литве после внедрения вызвавшей ажиотаж реформы (54)

Одинаковая базовая пенсия для всех – уже со...

Ситуация в Европе накаляется: в Литве придется изолироваться вернувшимся из Италии и Франции (23)

В списке пораженных стран оказались Италия и Франция ,...

Palanga, poilsiautojai

Сравнение цен на двух курортах: неделя в Турции стоит дешевле двух дней в Паланге (31)

Отдых для двоих в 5-звездочной гостинице в Анталье (...

На полигоне в Руднинкай планируется поселить 800 нелегальных мигрантов СМИ сообщают о доставке на полигон водяных пушек (13)

В Литве усугубляется кризис мигрантов. Портал 15min.lt...

"А ты привился?": Вильнюсский муниципалитет спрашивает у горожан утром и вечером (88)

Вильнюсцы в четверг в конце рабочего дня заметили в...