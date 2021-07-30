В Литву прибыли еще 60 представителей Frontex в связи с миграционным кризисом

"В целом в данный момент агентство дислоцировало в Литве 100 должностных лиц, 30 патрульных автомобилей и два вертолета", – говорится в сообщении.
На следующей неделе Вильнюс посетят и эксперты Европейского центра возврата мигрантов Frontex, которые поделятся информацией о координируемых агентством операциях по возврату, будет обсуждаться помощь литовским должностным лицам.
Прибывшие в пятницу в Литве европейские должностные лица вместе с литовскими коллегами будут обеспечивать охрану границы, регистрировать и идентифицировать мигрантов, которые незаконно пересекают границу Евросоюза, говорится в сообщении.
Выслушав инструктаж о сложившейся ситуации, в выходные дни должностные лица направятся на назначенные им места работы.
В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3000 мигрантов – в десятки раз больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки и без документов.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию. Литовские должностные лица придерживаются мнения о том, что наплыв мигрантов - организованная Минском акция против Литвы.
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