В Литву прибыли еще 60 представителей Frontex в связи с миграционным кризисом

"В целом в данный момент агентство дислоцировало в Литве 100 должностных лиц, 30 патрульных автомобилей и два вертолета", – говорится в сообщении.

На следующей неделе Вильнюс посетят и эксперты Европейского центра возврата мигрантов Frontex, которые поделятся информацией о координируемых агентством операциях по возврату, будет обсуждаться помощь литовским должностным лицам.

Прибывшие в пятницу в Литве европейские должностные лица вместе с литовскими коллегами будут обеспечивать охрану границы, регистрировать и идентифицировать мигрантов, которые незаконно пересекают границу Евросоюза, говорится в сообщении.

Выслушав инструктаж о сложившейся ситуации, в выходные дни должностные лица направятся на назначенные им места работы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3000 мигрантов – в десятки раз больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки и без документов.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию. Литовские должностные лица придерживаются мнения о том, что наплыв мигрантов - организованная Минском акция против Литвы.