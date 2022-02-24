Как сообщает Министерство обороны, в четверг вооруженные военные самолеты F35 ВВС США сели в Шяуляй.
"Это адекватная реакция США на начатую Россией войну по соседству с нами. Военное присутствие США и других союзников в странах Балтии и Польше является основным фактором сдерживания в регионе. Мы всегда добивались, чтобы военное присутствие американцев в Литве было постоянным", - говорит министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Прибывшие в Шяуляй истребители F35 усилят осуществляемую в странах Балтии миссию воздушной полиции НАТО, в которой сейчас несут дежурство контингенты ВВС Польши, Дании и Бельгии. Истребители F35 усилят эту миссию, осуществляемую с авиабазы ВВС Эстонии в Эмари.
Дополнительные мощности США направляются и в Латвию: там дислоцируется пехотный батальона и 20 ударных самолетов Boeing AH-64 Apache вертолетов.
Президент США Джо Байден во вторник объявил, что в странах Балтии будут размещены дополнительные военные контингенты и военная техника.
В Литву, Латвию и Эстонию будет направлено около 800 военных, до 8 истребителей F-35 и 20 вертолетов AH-64 Apache.
Байден подчеркнул, что действия США по размещению военных в странах Балтии носят оборонный характер.
У США в Литве с 2019 года на ротационной основе размещена единица батальонной численности - около 500 военнослужащих.
Сейчас на полигоне в Пабраде дислоцирован тяжелый батальон ВС США с танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley. Это четвертая ротация размещенного в Литве американского батальона, который вместе с единицами передового базирования НАТО помогает обеспечивать сдерживание в регионе.
Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране. Россия начала наносить авиационные и ракетные удары в разных местах страны, в том числе и в Киевской области, и послала свои танки и военных.
Ранее на этой неделе он признал независимость поддерживаемых Москвой сепаратистских регионов в восточной части Украины.
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