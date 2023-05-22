Очередная партия из 50 единиц бронированных внедорожников JLTV доставлена ​​в Литву в рамках контракта на закупку 200 внедорожников JLTV, заключенного между Министерством обороны и правительством США в 2019 году.

После передачи очередной партии внедорожников, в Литовской армии их будет насчитываться в общей сложности 150, отмечается в пресс-релизе.

К концу текущего года в распоряжении Литовской армии будут все 200 внедорожников JLTV, закупленных в рамках первого контракта. В следующем году начнутся поставки внедорожников производства американской компании Oshkosh Defense в рамках подписанного в 2022 г. второго контракта на закупку дополнительных 300 единиц.

После поставки этих дополнительных внедорожников JLTV в распоряжении Литовской армии будет в общей сложности 500 единиц упомянутой техники.

JLTV — самые современные в мире тактические бронированные внедорожники, обеспечивающие высокий уровень защиты экипажа. Эти технически передовые внедорожники обеспечивают большую эффективность во время разведывательных, артиллерийских операций и операций при поддержке авиации. JLTV не только усиливает потенциал наших вооруженных сил, но и повышает уровень взаимодействия между Вооруженными силами Литвы и США.