В Литву прибыл один из крупнейших военных кораблей США

По данным посольства, это самый большой военный корабль, когда-либо побывавший здесь.

Корабль класса Wasp является флагманом (командным кораблем) 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США, церемония приветствия которого запланирована на понедельник.

USS Kearsarge имеет длину 257,3 метра, ширину 60,1 метра и глубину 10,5 метра. Этот корабль вооружен стандартным вооружением многоцелевого десантного корабля типа Wasp.

Экипаж корабля насчитывает более 2 тыс. человек, но одновременно на борту находится до 1,5 тыс. человек.

Вооруженный стандартным вооружением типа Wasp, корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.

Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.

Корабль останется в Литве до вторника.

США являются стратегическим партнером Литвы и одним из основных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона, поэтому Вильнюс добивается постоянного и бесперебойного присутствия в регионе войск США в различных формах.

В настоящее время в Пабраде дислоцируется пятый батальон США с танками Abrams и боевыми машинами Bradley. Солдаты США регулярно участвуют в учениях в Литве.