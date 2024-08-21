В Литву приближается холодный фронт: местами пройдут сильные дожди и град

Днем во многих районах ожидаются кратковременные летние дожди, но местами пройдут и сильные дожди. Наряду с дождевыми облаками на большей части страны пройдут грозы. В некоторых местах также может выпасть град и ледяные шарики. Преобладающий ветер будет юго-восточно-южным, с переходом на юго-западно-западный, 7-12 м/с, но будут и более сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с. Самая высокая температура воздуха достигнет 23-28 градусов тепла.

Ночь на четверг ожидается дождливой. Во многих районах сформируются дождевые облака, но преобладают кратковременные ливни. Местами в Северной Литве еще могут наблюдаться грозы. Ветер будет западного, юго-западного направления, скорость составит 8-13 м/с. Несколько более сильные порывы будут наблюдаться на побережье. Ночью похолодает до 12-17 градусов. В четверг вероятность кратковременного дождя выше только в западных районах. Кое-где будет гроза. Ветер сохранится южного, юго-западного направления, скорость 8-13 м/с, на побережье усилится до 15-18 м/с. Столбик термометра уже покажет несколько меньшую температуру, воздух прогреется лишь до 18-23 градусов тепла.