Вакцина, адаптированная к штаммам Омикрон подтипов ВА.4 и ВА.5, будет использоваться для при первой или второй ревакцинации населения. Согласно сообщению министерства, в октябре производители намерены поставить более полумиллиона доз адаптированных вакцин.
Дети в возрасте 12 лет и старше теперь могут зарегистрироваться для получения первой бустерной дозы вакцины, а люди в возрасте 18 лет и старше смогут получить вторую бустерную дозу вакцины со среды.
Зарегистрироваться на вакцинацию можно уже сейчас онлайн на сайте www.koronastop.lt, войдя в систему через электронный портал правительства и выбрав время вакцинации в своем медицинском учреждении. Согласно отчету, первая или вторая бустерная доза будет введена с адаптированной вакциной, имеющейся в лечебном учреждении на тот момент.
Министерство также отмечает, что невозможно предсказать, какие адаптированные вакцины обеспечат наилучшую защиту, потому что невозможно предсказать, какие варианты вируса появятся и будут циркулировать позже осенью и зимой.
Первой бустерной дозой вакцины уже привито немногим более трети населения Литвы, второй - 3,2 тыс. человек.
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