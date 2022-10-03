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В Литву прибыло 100 200 доз адаптированной к варианту омикрон вакцины против коронавируса, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
Vakcina
Vakcina
© AP / Scanpix

Вакцина, адаптированная к штаммам Омикрон подтипов ВА.4 и ВА.5, будет использоваться для при первой или второй ревакцинации населения. Согласно сообщению министерства, в октябре производители намерены поставить более полумиллиона доз адаптированных вакцин.

Дети в возрасте 12 лет и старше теперь могут зарегистрироваться для получения первой бустерной дозы вакцины, а люди в возрасте 18 лет и старше смогут получить вторую бустерную дозу вакцины со среды.

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Зарегистрироваться на вакцинацию можно уже сейчас онлайн на сайте www.koronastop.lt, войдя в систему через электронный портал правительства и выбрав время вакцинации в своем медицинском учреждении. Согласно отчету, первая или вторая бустерная доза будет введена с адаптированной вакциной, имеющейся в лечебном учреждении на тот момент.

Министерство также отмечает, что невозможно предсказать, какие адаптированные вакцины обеспечат наилучшую защиту, потому что невозможно предсказать, какие варианты вируса появятся и будут циркулировать позже осенью и зимой.

Первой бустерной дозой вакцины уже привито немногим более трети населения Литвы, второй - 3,2 тыс. человек.

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