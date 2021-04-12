aA
В понедельник в Литву поступила 17-я партия вакцины от коронавируса производителя BioNTech и Pfizer - 74 тыс. 880 доз.
В Литву поступило почти 75 тысяч доз вакцины BioNTech и Pfizer
© Shutterstock

Вакцина будет распределена между самоуправлениями в этот же день, сообщает Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день Литва получила 462,3 тыс. доз этой вакцины, а на прививки использовано 444,6 тыс. доз.

Правительство утвердило покупку 3,7 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer. Большая часть вакцин должна поступить в Литву до конца этого года.

От COVID-19 в Литве уже привито 479,6 тыс. человек или 17,1% населения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Исследование: Вакцина BionTech/Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР (5)

Немецко-американская вакцина от коронавируса BioNTech/...

С понедельника в Вильнюсе регистрируют на прививку Pfizer и жителей 55-64 лет Куда обращаться и как регистрироваться (38)

Со второй половины дня понедельника в Вильнюсе можно...

Производители заявляют, что вакцина Pfizer эффективна на 100% и её хорошо переносят подростки начались испытания вакцины на младенцах (26)

Результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19,...

TOP новостей

Мэр столицы: мы перед лицом нового вызова – крупным компаниям придется подождать (30)

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что после...

Ученый: если рост не прекратится, к концу месяца будет по 1500 случаев в сутки (79)

Эпидемиологическая ситуация в Литве остается...

Опрос показал реальные последствия ограничений – картина повседневности изменится надолго (48)

Пандемия коронавируса вскрыла и усугубила проблему...

Каждый восьмой работник в Литве переболел коронавирусом: где заболевших было больше (5)

Каждый восьмой работник в литовских компаниях и...

Муниципалитет Вильнюса на несколько дней отложил регистрацию на прививку Pfizer жителей 55-64 лет (38)

Вильнюсский муниципалитет 12 апреля утром сообщил, что...