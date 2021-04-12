В Литву поступило почти 75 тысяч доз вакцины BioNTech и Pfizer

Вакцина будет распределена между самоуправлениями в этот же день, сообщает Министерство здравоохранения.
На сегодняшний день Литва получила 462,3 тыс. доз этой вакцины, а на прививки использовано 444,6 тыс. доз.
Правительство утвердило покупку 3,7 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer. Большая часть вакцин должна поступить в Литву до конца этого года.
От COVID-19 в Литве уже привито 479,6 тыс. человек или 17,1% населения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр столицы: мы перед лицом нового вызова – крупным компаниям придется подождать (30)
Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что после...
Ученый: если рост не прекратится, к концу месяца будет по 1500 случаев в сутки (79)
Эпидемиологическая ситуация в Литве остается...
Опрос показал реальные последствия ограничений – картина повседневности изменится надолго (48)
Пандемия коронавируса вскрыла и усугубила проблему...
Каждый восьмой работник в Литве переболел коронавирусом: где заболевших было больше (5)
Каждый восьмой работник в литовских компаниях и...
Муниципалитет Вильнюса на несколько дней отложил регистрацию на прививку Pfizer жителей 55-64 лет (38)
Вильнюсский муниципалитет 12 апреля утром сообщил, что...