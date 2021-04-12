В Литву поступило почти 75 тысяч доз вакцины BioNTech и Pfizer

Вакцина будет распределена между самоуправлениями в этот же день, сообщает Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день Литва получила 462,3 тыс. доз этой вакцины, а на прививки использовано 444,6 тыс. доз.

Правительство утвердило покупку 3,7 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer. Большая часть вакцин должна поступить в Литву до конца этого года.

От COVID-19 в Литве уже привито 479,6 тыс. человек или 17,1% населения.