В Литву поступило еще 19 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В течение нескольких дней они поступят в самоуправления, информировало Министерство здравоохранения.
На сегодняшний день Литва получила 202,1 тыс. доз вакцины Vaxzevria, а на прививки использовано 188,3 тыс.
Прививка препаратом Vaxzevria производится в два этапа, между дозами делается перерыв 4-12 недель.
Как отмечает Минздрав, если перерыв между дозами длиннее, то формируется больше антител и иммунитет выше, поэтому рекомендуется делать перерыв между дозами на 12 недель.
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