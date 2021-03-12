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В пятницу в Литву поступила шестая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19, в которой - 14,4 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.
В Литву поступило еще 14,4 тыс доз вакцины AstraZeneca
© AFP / Scanpix

В пятницу эта вакцина будет распределена между самоуправлениями страны.

В общей сложности в Литву уже поступило 115,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а только на этой неделе их поступило 48 тыс. доз, на сегодняшний день использовано 62,1 тыс. доз вакцины этого производителя.

Сейчас в стране идет вакцинация жителей старшего возраста.

По данным на сегодняшний день, в Литве от COVID-19 привито чуть более 240 тыс. жителей или 8,6% населения.

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