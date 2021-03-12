В Литву поступило еще 14,4 тыс доз вакцины AstraZeneca

В пятницу эта вакцина будет распределена между самоуправлениями страны.
В общей сложности в Литву уже поступило 115,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а только на этой неделе их поступило 48 тыс. доз, на сегодняшний день использовано 62,1 тыс. доз вакцины этого производителя.
Сейчас в стране идет вакцинация жителей старшего возраста.
По данным на сегодняшний день, в Литве от COVID-19 привито чуть более 240 тыс. жителей или 8,6% населения.
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