В Литву поступило еще 14,4 тыс доз вакцины AstraZeneca

В пятницу эта вакцина будет распределена между самоуправлениями страны.

В общей сложности в Литву уже поступило 115,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а только на этой неделе их поступило 48 тыс. доз, на сегодняшний день использовано 62,1 тыс. доз вакцины этого производителя.

Сейчас в стране идет вакцинация жителей старшего возраста.

По данным на сегодняшний день, в Литве от COVID-19 привито чуть более 240 тыс. жителей или 8,6% населения.