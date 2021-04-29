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В четверг в Литву поступили партии вакцин от коронавируса трех производителей - 110,4 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.
COVID-19 vakcinos
COVID-19 vakcinos
© Shutterstock

Фармацевтическая компания AstraZeneca доставила 13-ю и самую большую на сегодняшний день партию - 91,2 тыс. доз.

Moderna поставила 13,2 тыс. доз вакцины.

Также получено 6 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson - для прививки этой вакциной, в отличие от других вакцин, нужна всего одна доза.

Как отмечает Минздрав, вакцины в течение нескольких дней будут распределены между самоуправлениями.

В общей сложности от всех четырех производителей Литва получила более 1,1 млн доз вакцины.

От COVID-19 уже привито 658,6 тыс. жителей страны или 23,5% населения.

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