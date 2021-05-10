Как сообщает Министерство здравоохранения, вакцина в этот же день должна быть распределена по самоуправлениям.
Сейчас больше доз вакцины получают самоуправления, в которых фиксируется самая высокая заболеваемость COVID-19.
На сегодняшний день Литва получила 816,8 тыс. доз вакцины Pfizer, а на прививки населению использовано 808 тыс. доз.
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