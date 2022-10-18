В Литву поступило более 140 тысяч доз адаптированной к омикрону вакцины Pfizer

Партия вакцины, адаптированной к подтипам штамма омикрон ВА.4 и ВА.5, была доставлена в Литву в ​​понедельник.

Всего в этом месяце производитель поставил 414,7 тыс. доз вакцины.

Этот препарат будет вводиться населению, которому пора вакцинироваться первой или второй дозой бустерной вакцины.

Оригинальные вакцины Comirnaty или Spikevax вводят жителям, которые еще не были вакцинированы.

Людей от 12 лет вакцинируют первой бустерной дозой, а взрослых жителей – второй.

В Литве 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.