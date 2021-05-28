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В Литву в пятницу поступила пятая партия вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 – в ней 14,4 тыс. доз.
COVID-19 vakcinos
COVID-19 vakcinos
© Shutterstock

На сегодняшний день Литва получила 21,6 тыс. доз вакцины этого производителя, а на прививки населения использовано 12,3 тыс. доз.

Одной или двумя дозами разных вакцин в Литве уже привито 988,5 тыс. жителей или 35,4% населения.

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