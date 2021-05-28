На сегодняшний день Литва получила 21,6 тыс. доз вакцины этого производителя, а на прививки населения использовано 12,3 тыс. доз.

Одной или двумя дозами разных вакцин в Литве уже привито 988,5 тыс. жителей или 35,4% населения.