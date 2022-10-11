Адаптированные к подтипам BA.4 и BA.5 варианта омикрон вакцины будут использоваться для вакцинации населения первой или второй бустерной дозой. Согласно сообщению Минздрава, в октябре производители намерены поставить более полумиллиона доз адаптированных вакцин.

Как сообщает министерство, полученные вакцины будут использованы для вакцинации второй бустерной дозой жителей страны в возрасте 18 лет и старше.

Первой бустерной дозой вакцины уже привито немногим более трети населения Литвы, второй – 5,3 тыс. человек.

В Литве 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины.