В страну прибыла первая из нескольких партий такой вакцины. Всего должно быть доставлено 100 тысяч доз.

Как сообщил BNS представитель министерства Юлианас Галишанскис, во вторник поступили 51 840 доз вакцин производства Pfizer/BioNTech. Остальные ожидаются на следующей неделе.

По данным министерства, в сентябре в Литву должны прибыть еще 10,7 тыс. доз вакцины, адаптированной к штамму омикрон компании Moderna. Они также будут поставляться несколькими партиями.

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1 сентября Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцины, адаптированные компаниями Pfizer, BioNTech и Moderna для защиты от штамма омикрон.

Этим шагом созданы условия для того, чтобы Сообщество начало кампанию ревакцинации против COVID-19 с приближением холодного сезона.

Этот препарат предназначен для защиты как от исходного штамма вируса, обнаруженного в китайском городе Ухань в 2019 году, так и от подтипа омикрон ВА.1.

Однако эти прививки не обеспечивают дополнительной защиты от более новых и более заразных подтипов BA.4 и BA.5, которые стали доминирующими во всем мире.

Решение о вакцинах для борьбы с этими штаммами ожидается в ближайшие недели.