В Литву поступили первые 100 тысяч доз вакцины от гриппа

Она также отметила, что в этом году вакцины от гриппа доставлены в Литву рекордно рано, их уже начали распределять по леченым учреждениям.

В свете подготовки к сезону простудных заболеваний в целом закуплено 257 тыс. доз четырехвалентной вакцины. Почти на 5% больше, чем в прошлом году.

За прививки от гриппа заплачено немногим более 2,2 млн евро.

Вторая партия этих вакцин поступит в конце октября.

Бесплатно этой вакциной будут прививать лиц, входящих в группы риска.