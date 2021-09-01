В Литву поступили первые 100 тысяч доз вакцины от гриппа

Она также отметила, что в этом году вакцины от гриппа доставлены в Литву рекордно рано, их уже начали распределять по леченым учреждениям.
В свете подготовки к сезону простудных заболеваний в целом закуплено 257 тыс. доз четырехвалентной вакцины. Почти на 5% больше, чем в прошлом году.
За прививки от гриппа заплачено немногим более 2,2 млн евро.
Вторая партия этих вакцин поступит в конце октября.
Бесплатно этой вакциной будут прививать лиц, входящих в группы риска.
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