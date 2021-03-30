В Литву поступила шестая партия вакцин Moderna – почти 23 тысячи доз

Это – крупнейшая из поступавших в Литву до сих пор партий вакцины этого производителя, еще во вторник она будет распределена по самоуправлениям.
До 30 марта Литва в целом получила 39,6 тыс. доз вакцины Moderna, для прививки населения использовано 37,8 тыс.
Первой дозой вакцин от COVID-19 разных производителей в Литве уже привиты почти 330,8 тыс. жителей, или 11,83%, второй – 152,9 тыс. жителей или 5,47%.
Прививают в Литве вакцинами от коронавируса производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.
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