Вакцинацию этой вакциной самоуправления начнут в ближайшее время, Литва заказала в общей сложности 700 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson.
Литва получила эту вакцину в тот самый день, когда сотрудники здравоохранения США призвали временно остановить прививки этой вакциной - пока проверяется связь между ней и редким образованием тромбов.
Вакцина, которая называется Janssen, отличается тем, что для формирования иммунитета достаточно одной дозы.
Министерство здравоохранения напоминает, что в Литве зарегистрированы и используются четыре вакцины от COVID-19: Comirnaty (производитель BioNTech и Pfizer), Vaxzevria (AstraZeneca), Moderna (Moderna) и Janssen (Janssen Pharmaceutica NV).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Это изменит жизнь с коронавирусом: паспорт для трех групп общества в Литве (55)
Правительство Литвы ищет возможности вернуть к жизни...
По соображениям совести: ученый-полярник покинул Беларусь после волны репрессий и переехал в Клайпеду Какие условия для работы ученого в Клайпеде? (180)
С момента президентских выборов в Беларуси прошло...
В Литве встал вопрос вакцинации: молодым нельзя, пожилые отказываются, вакцина не используется (42)
С понедельника в Литве в очередной раз прививаться от...
У центра вакцинации в здании Вильнюсского муниципалитета собралось множество людей (49)
В понедельник жителей Литвы старше 65 лет пригласили на...
Литовская служба контроля за лекарствами скептически оценивает перенос второй дозы Pfizer (10)
Литовская Государственная служба контроля за...