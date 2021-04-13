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В Литву во вторник поступила первая партия вакцины от COVID-19 американского производителя Johnson & Johnson, в которой 4,8 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.
„Johnson & Johnson” vakcina nuo koronaviruso „COVID-19 Vaccine Janssen“
„Johnson & Johnson” vakcina nuo koronaviruso „COVID-19 Vaccine Janssen“
© Reuters / Scanpix

Вакцинацию этой вакциной самоуправления начнут в ближайшее время, Литва заказала в общей сложности 700 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson.

Литва получила эту вакцину в тот самый день, когда сотрудники здравоохранения США призвали временно остановить прививки этой вакциной - пока проверяется связь между ней и редким образованием тромбов.

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Вакцина, которая называется Janssen, отличается тем, что для формирования иммунитета достаточно одной дозы.

Министерство здравоохранения напоминает, что в Литве зарегистрированы и используются четыре вакцины от COVID-19: Comirnaty (производитель BioNTech и Pfizer), Vaxzevria (AstraZeneca), Moderna (Moderna) и Janssen (Janssen Pharmaceutica NV).

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