Вакцинацию этой вакциной самоуправления начнут в ближайшее время, Литва заказала в общей сложности 700 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson.

Литва получила эту вакцину в тот самый день, когда сотрудники здравоохранения США призвали временно остановить прививки этой вакциной - пока проверяется связь между ней и редким образованием тромбов.

Вакцина, которая называется Janssen, отличается тем, что для формирования иммунитета достаточно одной дозы.

Министерство здравоохранения напоминает, что в Литве зарегистрированы и используются четыре вакцины от COVID-19: Comirnaty (производитель BioNTech и Pfizer), Vaxzevria (AstraZeneca), Moderna (Moderna) и Janssen (Janssen Pharmaceutica NV).