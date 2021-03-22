В Литву поступила крупнейшая партия вакцины Pfizer – более 43 тысяч доз

Как сообщает Минздрав, это 14-я и крупнейшая на сегодняшний день партия вакцины этого производителя для Литвы.

Планируется, что большая часть доз вакцины в понедельник будет распределена между центрами вакцинации, хотя часть вакцины была задержана по указанию производителя.

"По указанию производителя 5850 доз вакцины было временно задержано, так как своевременно не была получена часть логистической информации на груз. Разрешение производителя продолжать транспортировку и использование вакцин было получено в понедельник после обеда", - утверждает министерство.

Как сообщает Минздрав, эта часть партии вакцины будет доставлена в самоуправления во вторник.

В общей сложности от BioNTech и Pfizer в Литву было доставлено 343 тыс. доз вакцины, 295,7 тыс. доз использовано для вакцинации.