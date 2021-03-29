Дозы вакцины еще в понедельник будут распределены между всеми самоуправлениями страны.

На сегодняшний день в Литву поступило 343 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech, а на прививки населению использовано 338,3 тыс. доз.

Вакцинация в Литве также осуществляется вакцинами Moderna и AstraZeneca.