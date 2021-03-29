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В понедельник в Литву поступила еще одна, 15-я партия вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, в ней – 44,46 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.
Pfizer ruošiama vakcina
Pfizer ruošiama vakcina
© Reuters / Scanpix

Дозы вакцины еще в понедельник будут распределены между всеми самоуправлениями страны.

На сегодняшний день в Литву поступило 343 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech, а на прививки населению использовано 338,3 тыс. доз.

Вакцинация в Литве также осуществляется вакцинами Moderna и AstraZeneca.

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