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В понедельник в Литву поступила еще одна, 15-я партия вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, в ней – 44,46 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.
Дозы вакцины еще в понедельник будут распределены между всеми самоуправлениями страны.
На сегодняшний день в Литву поступило 343 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech, а на прививки населению использовано 338,3 тыс. доз.
Вакцинация в Литве также осуществляется вакцинами Moderna и AstraZeneca.
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