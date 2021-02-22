В общей сложности поступило 28 080 доз. В понедельник их планируется распределить по центрам вакцинации по всей стране и использовать для вакцинации жителей старше 80 лет.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 121 тыс. 150 человек, двумя дозами – 67 тыс. 14 человек.
В Литве используются вакцины Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
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