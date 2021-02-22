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В понедельник в Литву поступила десятая партия вакцины от коронавируса BioNTech & Pfizer, информировало Министерство здравоохранения.
В Литву поступила десятая партия вакцины BioNTech &amp; Pfizer от коронавируса
© Sipa / Scanpix

В общей сложности поступило 28 080 доз. В понедельник их планируется распределить по центрам вакцинации по всей стране и использовать для вакцинации жителей старше 80 лет.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 121 тыс. 150 человек, двумя дозами – 67 тыс. 14 человек.

В Литве используются вакцины Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

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