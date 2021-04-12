В Литву после непродолжительного тепла возвращается холодная погода

В Тельшяй будет 11, в Шяуляй около 12, а в Клайпеде и Таураге – 9-11 градусов тепла. На юге и на востоке страны будет теплее: в Каунасе, Алитусе и Утене 14, в Вильнюсе около 15 градусов, на южной оконечности до 16 градусов. Будет дуть сильный ветер.

Во вторник дождевые облака охватят большую часть территории страны. В Литву придет прохлада, поэтому днем местами пойдет мокрый снег. Ночью будет 1-6 градусов, а днем 5-10 градусов тепла, только на востоке будет теплее - 12-14 градусов.

В среду ночью зона осадков охватит восточную часть. Ночью ожидается 0-3 градуса тепла, в Жемайтии будет около 0, возможен гололед. Днем будет облачно, но по большей части без осадков, небольшой дождь возможен разве что на востоке. Но температура будет подниматься неохотно – до 5-10 градусов. Усилится ветер.

В ночь на четверг на юго-востоке пройдут дожди, местами мокрый снег. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем ожидаются прояснения, особых осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до 7-12 градусов. Будет дуть сильный ветер, местами порывы составят 15-18 м/с.

В пятницу над Литвой установится зона высокого давления. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 0-4 градуса, местами до 1 градуса тепла. Будет дуть сильный ветер, местами до 15 м/с. Днем опасных порывов не ожидается. Будет солнечно и немного теплее - 8-13 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные будет без осадков и немного теплее.