В Литву по программе НАТО прибыла ротационная смена португальских военных

Как сообщают Вооруженные силы (ВС) Литвы, португальское подразделение морской пехоты численностью около 150 человек разместится на полигоне им. бригадного генерала Повиласа Плехавичюса в Кайряй.
Португальские военные будут тренироваться на совместных учениях с подразделениями пехотной бригады Zemaitija им. Великого гетмана Литовского Йонаса Каролиса Ходкявичюса, Сил специальных операций и ВМС до конца августа, говорится в сообщении.
Ротационные силы Португалии прибывают в Литву в рамках программы НАТО "Меры обеспечения" (Assurance Measures) 2015 года. Эта программа охватывает воздушные, морские и наземные мероприятия в странах НАТО в Центральной и Восточной Европе и была утверждена после аннексии Крыма.
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