367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 попросили убежища.
"Активность граждан Беларуси (в плане переезда в Литву - ред.) не спадает, каждую неделю мы выдаем решения и они приезжают. Отрадно, что мы можем предложить безопасное убежище людям, которые борются за свою свободу и независимость", - сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.
Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.
Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: возможно, с 1 апреля карантин снимут (15)
На заседании правительственной комиссии по...
Президент Литвы: действия против оппозиции в России – возвращение в сталинскую эпоху (72)
Насильственные действия против оппозиции и ее...
"Скучно, девочки". Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике (115)
Президент России Владимир Путин впервые...
Карантин в Литве предлагается продлить до начала марта (26)
С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по...
Эксперт: пандемией в Литве будем управлять путем снижения контактов и агрессивного тестирования (13)
С помощью быстрых тестов на антигены, которые в Литве...