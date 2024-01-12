В Литву один за другим идут циклоны, похолодает до -17 градусов

Будет пасмурно, начиная с северо-запада прогнозируют осадки. Будет идти сильный снег. На западе мокрый снег, а у моря снег с дождем. Местами гололед. Там, где снег будет более интенсивным, прогнозируют метели. Порывы западного ветра усилятся до 15–17 м/с. Температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На востоке страны будет 4–6 градусов мороза.

В ночь на субботу циклон уйдет. Облака рассеются, но на большей части страны еще возможны небольшие осадки. Дольше снег будет идти на юге страны, в других районах до полуночи снег прекратится. Ветер успокоится. Ночью будет 6–11, на северо-востоке 12–17 градусов мороза. Прогнозируют гололед.

В субботу утром местами прогнозируют прояснения. Позже облачность увеличится, придет еще один циклон. Во второй половине дня на западе начнутся осадки, в основном будет идти снег, который до вечера охватит большую часть территории страны. Порывы ветра местами будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 6–11, на западе 3–5 градуса мороза.