В Литву один за другим идут циклоны, похолодает до -17 градусов

Будет пасмурно, начиная с северо-запада прогнозируют осадки. Будет идти сильный снег. На западе мокрый снег, а у моря снег с дождем. Местами гололед. Там, где снег будет более интенсивным, прогнозируют метели. Порывы западного ветра усилятся до 15–17 м/с. Температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На востоке страны будет 4–6 градусов мороза.
В ночь на субботу циклон уйдет. Облака рассеются, но на большей части страны еще возможны небольшие осадки. Дольше снег будет идти на юге страны, в других районах до полуночи снег прекратится. Ветер успокоится. Ночью будет 6–11, на северо-востоке 12–17 градусов мороза. Прогнозируют гололед.
В субботу утром местами прогнозируют прояснения. Позже облачность увеличится, придет еще один циклон. Во второй половине дня на западе начнутся осадки, в основном будет идти снег, который до вечера охватит большую часть территории страны. Порывы ветра местами будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 6–11, на западе 3–5 градуса мороза.
В ночь на воскресенье циклон охватит всю страну. Будет пасмурно, Во многих районах прогнозируют осадки. Будет идти снег, небольшой дождь возможен разве что на западе, там прогнозируют гололед. Местами из-за сильного ветра возможны метели. На дорогах гололед. Ночью будет 8–13, на западе страны 3–7 градусов мороза. К утру мороз станет слабее.
В воскресенье днем небо будет пасмурным, во многих районах возможны осадки. В основном будет идти снег, но на западе возможен мокрый снег, морось. Будет дуть сильный ветер, но опасных порывов не ожидается. Днем будет 0–3 градуса тепла, ниже нуля будет лишь местами на востоке страны.
В начале новой недели мы окажемся в южной части циклона. В понедельник будет облачно, во многих районах прогнозируют осадки. Ночью будет 0–4 градуса мороза, гололед. У моря будет чуть выше нуля. Днем будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.