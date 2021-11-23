В Литву ненадолго заглянула зима: выпал снег

Первыми снег увидели жители Жемайтии. Правда, у моря снег очень быстро растаял, но в Кретинге, Скуодасском районе выпало столько снега, что истосковавшиеся по нему люди могли даже лепить снеговиков.

Во вторник утром снег и мокрый снег идут на юго-востоке страны, на северо-западе осадки уже прекратились, облаков стало меньше. В утренние часы водителям и пешеходам надо проявить бдительность - дороги и тротуары скользкие.

После обеда осадки прекратятся, небо станет ясным, во многих районах выглянет солнце, но, к сожалению, сохранится вероятность дождя, особенно на северо-востоке страны. Воздух прогреется до 0-5 градусов тепла, только у моря будет 6-7 градусов выше нуля. К вечеру похолодает, ожидается гололед.

В ночь на среду будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки - морось и мокрый снег. Ночью будет 0-3 градуса мороза, только местами будет 1-2, у моря 3-5 градуса тепла.

В среду днем над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, морось. Станет теплее, воздух прогреется до 3-8 градусов.

В четверг в большинстве районов пройдут небольшие дожди, Литва останется в зоне теплой массы воздуха. Ночью будет 1-6, у моря 7-8 градусов тела, днем 4-8 градусов выше нуля.