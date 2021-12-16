В Литву ненадолго придет потепление

В первой половине дня в Литве будет пасмурно, на юго-востоке ожидается дождь, морось. Однако вскоре станет больше прояснений, днем местами выглянет солнце. Чаще солнце будет появляться на северо-западе, на юго-востоке будет пасмурно. Ожидается сильный западный, северо-западный ветер - 15 м/с.
В ночь на пятницу облака рассеются, во многих районах ожидаются прояснения. Осадков не будет. Немного успокоится северо-западный ветер. Ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В пятницу днем будет облачно с прояснениями. Высокая облачность ожидается на востоке, больше солнца ожидается на западе. На востоке местами возможны небольшие осадки. Днем будет 1-6 градусов тепла.
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