Появится больше облаков. До вечера местами, в основном на севере, пройдут небольшие дожди. В Литву придет тепло. Во второй половине дня воздух прогреется до 19-24 градусов, только у моря и на северо-востоке будет 16-18 градусов.

В пятницу атмосферное давление снизится. Облачность еще больше увеличится. Во многих районах пройдут ливневые дожди, местами с грозами. Днем усилится западный ветер. Ночью будет 9-14, днем уже будет прохладнее, чем накануне - до 17-22, местами до 14-16 градусов. В Дзукии и Сувалькии местами может быть 23-25 градусов тепла.

В выходные время от времени ожидаются дожди, будет прохладнее.