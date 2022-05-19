Появится больше облаков. До вечера местами, в основном на севере, пройдут небольшие дожди. В Литву придет тепло. Во второй половине дня воздух прогреется до 19-24 градусов, только у моря и на северо-востоке будет 16-18 градусов.
В пятницу атмосферное давление снизится. Облачность еще больше увеличится. Во многих районах пройдут ливневые дожди, местами с грозами. Днем усилится западный ветер. Ночью будет 9-14, днем уже будет прохладнее, чем накануне - до 17-22, местами до 14-16 градусов. В Дзукии и Сувалькии местами может быть 23-25 градусов тепла.
В выходные время от времени ожидаются дожди, будет прохладнее.
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