В Литву не впустили около 10 нелегальных мигрантов

Нелегально государственную границу со стороны Беларуси пытались пересечь в Швенченском и Шальчининкском районах.

Должностные лица фиксировали в разных местах и другие группы лиц у границы на белорусской стороне. Сначала они приблизились к границе, а затем вернулись в глубь Беларуси.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие.

Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

По сообщению пограничников, за месяц, с начала применения практики возвращения незаконных мигрантов, в Литву из Беларуси не впустили немногим более 2000 человек.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4100 мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена чрезвычайная ситуация.