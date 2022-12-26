В Литву не впущен лишенный гражданства Каминскас — муж матери детей Шойгу

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Пограничники не пропустили в Литву недавно лишившегося гражданства Адольфаса Каминскаса, мужа Елены Каминскас, матери детей министра обороны России Сергея Шойгу.
Adolfas Kaminskas (kairėje), Jelena Šebunova ir Sergejus Šoigu („Sienos“ iliustracija)
Adolfas Kaminskas (kairėje), Jelena Šebunova ir Sergejus Šoigu („Sienos“ iliustracija)

По словам пресс-секретаря Погранслужбы Литвы Гедрюса Мишутиса, в воскресенье он пытался вылететь в Литву из Стамбула.

По его словам, А. Каминскас предъявил должностным лицам недействительный литовский паспорт, а затем попытался въехать в страну по российскому паспорту. А. Каминскас не смог этого сделать из-за ограничений на въезд для граждан России, введенных осенью в Литве и других странах региона.

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"После выполнения всех формальностей пограничники отправили вышеупомянутого человека обратно Стамбул", - сказал BNS в понедельник Г. Мишутис.

Ранее в декабре Министерство внутренних дел сообщило о лишении А. Каминскаса литовского гражданства. Решение обосновано тем, что мужчина стал гражданином России и не имеет права на два и более гражданств.

Как сообщает отдел расследований LRT, А. Каминскас женат на гражданке России Елене Каминскас, ранее Шебуновой. Она бывшая подруга министра обороны России С. Шойгу, от которого у нее двое детей. У самих Каминскасов двое собственных детей.

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