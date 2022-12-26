В Литву не впущен лишенный гражданства Каминскас — муж матери детей Шойгу

По словам пресс-секретаря Погранслужбы Литвы Гедрюса Мишутиса, в воскресенье он пытался вылететь в Литву из Стамбула.

По его словам, А. Каминскас предъявил должностным лицам недействительный литовский паспорт, а затем попытался въехать в страну по российскому паспорту. А. Каминскас не смог этого сделать из-за ограничений на въезд для граждан России, введенных осенью в Литве и других странах региона.

"После выполнения всех формальностей пограничники отправили вышеупомянутого человека обратно Стамбул", - сказал BNS в понедельник Г. Мишутис.

Ранее в декабре Министерство внутренних дел сообщило о лишении А. Каминскаса литовского гражданства. Решение обосновано тем, что мужчина стал гражданином России и не имеет права на два и более гражданств.

Как сообщает отдел расследований LRT, А. Каминскас женат на гражданке России Елене Каминскас, ранее Шебуновой. Она бывшая подруга министра обороны России С. Шойгу, от которого у нее двое детей. У самих Каминскасов двое собственных детей.