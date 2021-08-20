В Литву не пустили около 30 нелегальных мигрантов, один принят по гуманитарным причинам

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в Вильнюсском и Игналинском районах.

Одному человеку было разрешено попасть в Литву по гуманитарным причинам. Это отражено и в данных Департамента статистики.

Несколько раз был зафиксирован запуск сигнальный ракет, одиночные выстрелы на территории Беларуси.

Литовские пограничники не использовали оружие, спецсредства, физическое принуждение.

Патрулирование в усиленном режиме продолжается.

В общей сложности на границе в этом году уже задержано более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.