В Литву не пустили около 20 нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в Игналинском и Варенском районах.
Патрулирование в усиленном режиме продолжается.
В общей сложности на границе в этом году уже задержано более 4100 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.
Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.
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