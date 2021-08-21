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За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь около 30 лиц, которые пытались нелегально пересечь границу, один пропущен в Литву по гуманитарным причинам, сообщила в пятницу Служба охраны госграницы (СОГГ).
В Литву не пустили около 20 нелегальных мигрантов
© AFP / Scanpix

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в Игналинском и Варенском районах.

Патрулирование в усиленном режиме продолжается.

В общей сложности на границе в этом году уже задержано более 4100 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.

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