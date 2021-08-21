В Литву не пустили около 20 нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в Игналинском и Варенском районах.

Патрулирование в усиленном режиме продолжается.

В общей сложности на границе в этом году уже задержано более 4100 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.