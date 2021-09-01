В Литву не пустили около 10 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.
Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве наступило 1 сентября, но прогнозы не радуют: контактное обучение может продлиться всего две недели (38)
В среду ученики возвращаются за парты, новый учебный...
Премьер-министр Литвы: никто не хотел бы начинать учебный год с эпидемиологических ограничений (11)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет...
Вице-министр: предполагается начало ревакцинации всего населения (23)
Предполагается начало ревакцинации от COVID-19 всего...
Источники: минимальную зарплату в Литве предлагают поднять на 88 евро (12)
Министерство социальной защиты и труда предложит...
Орлаускас: решение муниципалитета обжалуют, митинг состоится (21)
Вильнюсский муниципалитет 31 августа решил не выдавать...