По словам Праспаляускаса, медицинские туристы в Литве активизировались до пандемии, тогда наблюдался пик. Во время пандемии количество приезжих сократилось, а сейчас начинает восстанавливаться.

По подсчетам центра, в год к ним приезжает 5000 иностранцев, до пандемии они составляли 10% клиентов. Эти люди платят а услуги коммерческую цену.

Чаще всего в Литву приезжают жители Англии, Ирландии, Латвии, перед войной приезжали жители Калининградской области.

По словам Соколовой-Андрушкевич, медицинские туристы приезжают, поскольку цены у нас ниже, услуги качественные, очереди меньше. Она заметила, что иностранцы едут лечиться в Литву, несмотря на то, что Литва не рекламирует эту сферу. Люди узнают о такой возможности от других, пользуются рекомендациями.

Чаще всего иностранцы в Литве делают ортопедические, пластические операции, проходят общую проверку.

"В нашей клинике доминирует общая проверка здоровья, check up. Люди по предварительной договоренности проходят проверку в течение 1-2 дней", – сказал Праспаляускас, заметив, что это самая популярная услуга.

Иностранцы тратят в Литве не сотни, а тысячи евро.

Проверка здоровья стоит от 1500 до 3000 евро, в зависимости от комплекта услуг. "Операции стоят от 5000 евро и больше, зависит от типа и сложности", – сказал Праспаляускас. В цену входит ночлег и питание, сам человек покупает только билеты на самолет и доезжает до клиники.

Кроме того, эти люди проводят время в Вильнюсе или в Каунасе, это выгодно для городов, иностранцы тратят здесь деньги.

"По статистике, медицинские туристы тратят больше денег, чем обычные", – сказал Праспаляускас.

Если англичане делают операцию в Литве, то она им обходится в 3-4 раза дешевле, чем на родине. Например, ортопедическая операция в Литве стоит около 6000 евро, а в Англии – 15 000–20 000.

Кроме того, в Литве нет таких больших очередей, как за границей.

Оба собеседника портала сказали, что Литва неактивно использует нишу медицинского туризма.