Полиция разыскивала Йонаса Баронаса (1995 г.р.) с 4 июня 2021 года. В розыск его подали, поскольку он скрывался от правосудия

Суд рассмотрел дело заочно и 26 ноября 2021 года вынес решение, признав Баронаса виновным в совершении преступных деяний по 1 ч. 260 ст. УК ЛР (незаконное хранение наркотиков с целью их распространения), 1 ч. 259 ст. (незаконное хранение наркотиков), 1 ч. 253 ст. (незаконное хранение огнестрельного оружия), 7 п. 2 ч. 138 ст. (нанесение незначительного ущерба здоровью опасным для общества способом) и 284 ст. (нарушение общественного порядка) и приговорил к 7,5 годам лишения свободы.

В 2015 г. Баронас был задержан за распространение наркотиков, во время задержания у него обнаружили наркотики.

В 2017 г. в публичном месте во время конфликта с другим лицом он применил нелегально хранившееся у него оружие и нанес легкие травмы двоим лицам, после чего скрылся с места преступления.

Он находился в розыске и был задержан 30 декабря 2022 г. в Португалии. 1 марта 2023 г. португальская правоохрана приняла решение о его передаче в Литву, а 11 марта его доставили в Литву и поместили в Каунасскую тюрьму.