В Литву из Израиля вернулись 97 человек: сейчас чувствуем облегчение

Даниэле сказала, что хотела вернуться в Литву с хорошими эмоциями, но не получилось.

"Для меня война не закончилась", – сказала она.

"Если вы спрашиваете, нужна ли нам помощь психолога, то да. Есть страх смерти, неизвестности. Я это чувствую, это близко, потому что мои друзья, у нас всех есть общие друзья, которые пропали. мы не знаем, живы ли они. Я думаю, пора начать думать и посмотреть, кого мы поддерживаем, ведь убивают детей,отрезают головы, девочек насилуют, а тела режут, звонят родителям", – сказала Даниэле.

Другая женщина - Эгле сказала, что ездила в Израиль в туристических целях. Она сказала, что большой опасности там не чувствовала, но было неуютно: "Магазины закрыты, людей на улицах мало".

Ей было неспокойно из-за откладываемого вылета.

"Мы были в неизвестности. Наш обратный рейс отозвали,было тяжело. Мы ждали, полет отсрочили", – сказала Эгле.

"Слава Богу, мы вернулись в Литву", – прибавила она.

Рута рассказала журналистам, что ей казалось, что государство забыло о нет.