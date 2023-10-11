В Литву из Израиля вернулись 97 человек: сейчас чувствуем облегчение

Даниэле сказала, что хотела вернуться в Литву с хорошими эмоциями, но не получилось.
"Для меня война не закончилась", – сказала она.
"Если вы спрашиваете, нужна ли нам помощь психолога, то да. Есть страх смерти, неизвестности. Я это чувствую, это близко, потому что мои друзья, у нас всех есть общие друзья, которые пропали. мы не знаем, живы ли они. Я думаю, пора начать думать и посмотреть, кого мы поддерживаем, ведь убивают детей,отрезают головы, девочек насилуют, а тела режут, звонят родителям", – сказала Даниэле.
Другая женщина - Эгле сказала, что ездила в Израиль в туристических целях. Она сказала, что большой опасности там не чувствовала, но было неуютно: "Магазины закрыты, людей на улицах мало".
Ей было неспокойно из-за откладываемого вылета.
"Мы были в неизвестности. Наш обратный рейс отозвали,было тяжело. Мы ждали, полет отсрочили", – сказала Эгле.
"Слава Богу, мы вернулись в Литву", – прибавила она.
Рута рассказала журналистам, что ей казалось, что государство забыло о нет.
"Когда в воскресенье мы позвонили в посольство в Израиле, все время включался автоответчик, а шел второй день войны, было неприятно. Нас все время направляли в консульский отдел МИДа,а там нам говорили, держитесь, все спокойно, мы все сделаем в понедельник", – рассказала она.
Рома сказала, что сохранять спокойствие помог Бог. Она с группой пилигримов была в Вифлееме (Палестина).
"Поездка была безопасной. Мы думаем, что Бог нам помогал <...>. Мы молились, каждый день ходили на службу. Когда было страшно, пели псалмы", – сказала она с улыбкой.
"Мы чувствовали помощь из Литвы – как молитвами, так поддержкой. Появились люди, с которыми 100 лет не общались, друзья<...>. Это касалось не только нас: в самолете были люди с маленькими детьми, с младенцами, которые говорили, что если бы не этот самолет, мы бы не вернулись. То, что там сейчас происходит, уму не постижимо. Израиль такого не видел за свю свою историп", – сказала Нийоле.
Правда, она отметила, что реакция литовских ведомств могла бы быть и более быстрой.
В самолете из Тель-Авива вылетели 150 человек и два кота. Рейс организовала компания Skyllence.
Глава Skyllence Вилма Вайтекунайте сказала Delfi, что она довольна результатом: людей доставили любой ценой.
Сейчас, по ее словам, чувствуется и облегчение и гордость за то, что было сделано, за команду.
Вайтекунайте сказала, что они с самого начала общались с посольством ЛИтвы в Израиле. Билеты стоили 1000 евро, 41 пилигриму государство обещает компенсировать часть расходов.