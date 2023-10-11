В Литву из Израиля вернулись 97 человек: сейчас чувствуем облегчение

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В Вильнюсе совершил посадку самолет из Израиля. На нем прилетели 97 граждан Литвы. Вернувшиеся рассказали, что пережили стресс, беспокойство, неизвестность. По их словам, литовские ведомства медленно реагировали на ситуацию, по крайней мере сначала предоставляли мало информации.

Даниэле сказала, что хотела вернуться в Литву с хорошими эмоциями, но не получилось.

"Для меня война не закончилась", – сказала она.

"Если вы спрашиваете, нужна ли нам помощь психолога, то да. Есть страх смерти, неизвестности. Я это чувствую, это близко, потому что мои друзья, у нас всех есть общие друзья, которые пропали. мы не знаем, живы ли они. Я думаю, пора начать думать и посмотреть, кого мы поддерживаем, ведь убивают детей,отрезают головы, девочек насилуют, а тела режут, звонят родителям", – сказала Даниэле.

Другая женщина - Эгле сказала, что ездила в Израиль в туристических целях. Она сказала, что большой опасности там не чувствовала, но было неуютно: "Магазины закрыты, людей на улицах мало".

Ей было неспокойно из-за откладываемого вылета.

"Мы были в неизвестности. Наш обратный рейс отозвали,было тяжело. Мы ждали, полет отсрочили", – сказала Эгле.

"Слава Богу, мы вернулись в Литву", – прибавила она.

Рута рассказала журналистам, что ей казалось, что государство забыло о нет.

"Когда в воскресенье мы позвонили в посольство в Израиле, все время включался автоответчик, а шел второй день войны, было неприятно. Нас все время направляли в консульский отдел МИДа,а там нам говорили, держитесь, все спокойно, мы все сделаем в понедельник", – рассказала она.


Рома сказала, что сохранять спокойствие помог Бог. Она с группой пилигримов была в Вифлееме (Палестина).

"Поездка была безопасной. Мы думаем, что Бог нам помогал <...>. Мы молились, каждый день ходили на службу. Когда было страшно, пели псалмы", – сказала она с улыбкой.

"Мы чувствовали помощь из Литвы – как молитвами, так поддержкой. Появились люди, с которыми 100 лет не общались, друзья<...>. Это касалось не только нас: в самолете были люди с маленькими детьми, с младенцами, которые говорили, что если бы не этот самолет, мы бы не вернулись. То, что там сейчас происходит, уму не постижимо. Израиль такого не видел за свю свою историп", – сказала Нийоле.

Правда, она отметила, что реакция литовских ведомств могла бы быть и более быстрой.

В самолете из Тель-Авива вылетели 150 человек и два кота. Рейс организовала компания Skyllence.

Глава Skyllence Вилма Вайтекунайте сказала Delfi, что она довольна результатом: людей доставили любой ценой.

Сейчас, по ее словам, чувствуется и облегчение и гордость за то, что было сделано, за команду.

Вайтекунайте сказала, что они с самого начала общались с посольством ЛИтвы в Израиле. Билеты стоили 1000 евро, 41 пилигриму государство обещает компенсировать часть расходов.

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