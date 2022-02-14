В Литву из Германии прибывает подкрепление в батальон НАТО

Министерство обороны Германии разместит на этой неделе дополнительные силы в Литве в ответ на последние все более агрессивные действия российских военных у границ Украины и ухудшение ситуации с безопасностью в странах Балтии, говорится в сообщении.
Около 1200 военнослужащих союзников, 500 из которых - немцы, в настоящее время служат в возглавляемой Германией Боевой группе Сил передового базирования НАТО в Рукле. Ранее Германия объявила, что направит дополнительно 350 военнослужащих.
Боевая группа Сил передового базирования НАТО дислоцируется в Литве с 2017 года. С самого начала создания в Литве боевой группы НАТО в размере батальона предусматривалось, что по мере необходимости в Руклу можно будет направлять подкрепления подразделений боевой поддержки, отмечает министерство.
Военные и гражданский персонал были направлены в Руклу Германией, Нидерландами, Норвегией, Бельгией, Францией, Чехией, Хорватией, Люксембургом и Исландией.
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