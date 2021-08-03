Об этом сообщил журналистам во вторник глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"На территорию Литовской Республики не было допущено более 100 мигрантов", – сказал журналистам глава СОГГЛ, уточнив позже, что это число было примерно около 180.

Пограничники получили полномочия разворачивать пытающихся попасть в Литву нелегальных мигрантов на основании принятого министром внутренних дел Агне Билотайте в понедельник вечером распоряжения.

Р. Любаевас сказал, что в отношении мигрантов не были применены специальные средства, однако отказался привести конкретные примеры, как разворачивали желающих пересечь границу из Беларуси.

"Сейчас я не могу и не хотел бы комментировать тактические решения, потому что каждый из нас должен выполнять свой долг. Я, как глава службы, должен обеспечивать общее руководство, а соответствующие должностные лица выполняют свои полномочия", – отметил руководитель СОГГЛ.

"В каждом конкретном случае должностные лица на месте принимают решение о действиях для сдерживания или применении других мер воздействия", - добавил он.

По словам Р. Любаеваса, мигрантов разворачивали вдоль всей литовско-белорусской границы, преимущественно в окрестностях Варены.

В распоряжении А. Билотайте ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы Литвы с Беларусью, предписано позаботиться о том, чтобы лица пересекали сухопутную внешнюю границу только через пункты пограничного контроля.

Делающие это в других местах не должны допускаться на территорию страны и должны направляться на ближайший действующий международный пункт пограничного контроля.

Чтобы обеспечить это, должностные лица могут применять против нелегальных мигрантов психологическое воздействие и физическую силу.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Автор Рамунас Якубаускас