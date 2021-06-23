В Литву идут ливневые дожди с грозами

В среду днем ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами. Местами возможен град, усилится ветер.
Вечером праздновать день Ивана Купалы будут мешать дожди, сообщает портал gismeteo.lt.
Согласно моделям meteo.lt, с 14 часов ливневые дожди будут идти в Алитусе, а через пару часов придут в Вильнюс о Каунас. Особенно сложной ситуация будет в 17 часов.
В 14 часов
В 15 часов
В 17 часов
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