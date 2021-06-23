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Со среды в Литве ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами, а с 24 июня пойдет на спад и жара. Согласно прогнозам, сегодня грозы будут наблюдаться особенно часто. Согласно прогнозам meteo.lt, ливни начнутся после обеда.
В Литву идут ливневые дожди с грозами
© DELFI / Dainius Sinkevičius

В среду днем ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами. Местами возможен град, усилится ветер.

Вечером праздновать день Ивана Купалы будут мешать дожди, сообщает портал gismeteo.lt.

Согласно моделям meteo.lt, с 14 часов ливневые дожди будут идти в Алитусе, а через пару часов придут в Вильнюс о Каунас. Особенно сложной ситуация будет в 17 часов.

В 14 часов

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В 15 часов

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В 17 часов

Orai
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