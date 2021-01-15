В субботу ночью над западными районами пройдет небольшая зона низкого давления, будет облачно, ожидается снег. На остальной территории Литвы будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут лишь местами. Будет дуть слабый северный ветер, только у моря его порывы могут усилится. На востоке страны будет 15-20, местами до 21-22 градусов мороза, на западе 9-14 градусов ниже нуля.
В субботу днем небольшие осадки ожидаются только местами, в основном на западе и юго-западе, облака рассеются. Северный ветер будет слабым. Днем будет 11-16, на западе 6-10 градусов мороза.
В воскресенье ночью будет малооблачно, днем облачной погода будет лишь на северо-западе страны. Особых осадков не ожидается, ветер будет слабым. Под утро будет 20-25 градусов мороза, лишь у моря будет 17-19 градусов, днем температура опустится до 13-18, на западе местами до 9-12 градусов мороза.
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