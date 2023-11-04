В Литву идут циклоны: будет тепло и дождливо

После того как давление поднимется, в небе появятся прояснения, выглянет солнце. Время от времени во многих районах будут идти дожди, но осадков уже будет меньше.

В первой половине дня будет дуть порывистый ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/с, а у моря 21-25 м/с. Будет достаточно тепло. Днем ожидается 7-12 градусов выше нуля.

В воскресенье дождя будет еще меньше. Ночью небольшие осадки прогнозируют лишь местами. Утром будет 2-7 градусов тепла. Днем местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть ветер, порывы ветра будут достигать 7-12 м/с. Воздух прогреется до 8-12 градусов тепла.