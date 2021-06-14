В Литву идет знойная погода, воздух прогреется до 32 градусов

В ночь на 15 июня ожидается переменная облачность. На северо-западе пройдут дожди. Ночью 7–12, у моря 13–15 градусов. Днем ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем будет 20–25, на западе 17–19 градусов тепла.
16 июня без осадков. Ночью 6–11, у моря 13, днем 19–24 градуса тепла.
17 июня без осадков. Ночью 8–13, днем 22–27 градусов тепла.
18 июня дождя не обещают. Ночью 10–15, днем 25–29 градусов тепла.
19 июня без осадков. Ночью будет 12–17, днем 27–32 градусов выше нуля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы попросил Джо Байдена увеличить военное присутствие США в регионе (31)
Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил...
Отпуск в Литве: самые жаркие дни, и какой будет осень
Весна в эти дни теплом не баловала, а осадков было...
"Не силу нужно показывать, а душу свободы": история ссылки и возвращения Солнышка в Литву (1)
Ирена-Саулуте Шпакаускене женщина, которая прошла все...
В Литве найти строителя или мастера - миссия очень непростая (27)
В Литве рынок недвижимости постепенно накаляется,...