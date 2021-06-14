В Литву идет знойная погода, воздух прогреется до 32 градусов

В ночь на 15 июня ожидается переменная облачность. На северо-западе пройдут дожди. Ночью 7–12, у моря 13–15 градусов. Днем ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем будет 20–25, на западе 17–19 градусов тепла.

16 июня без осадков. Ночью 6–11, у моря 13, днем 19–24 градуса тепла.

17 июня без осадков. Ночью 8–13, днем 22–27 градусов тепла.

18 июня дождя не обещают. Ночью 10–15, днем 25–29 градусов тепла.

19 июня без осадков. Ночью будет 12–17, днем 27–32 градусов выше нуля.