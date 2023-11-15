В Литву идет зима: известно, когда ударят морозы и пойдет снег

В большинстве районов прогнозируют осадки, местами будет идти мокрый снег. На юге дожди будут более назойливыми, на севере осадков будет меньше. Днем будет всего 1-6 градусов тепла – теплее будет на западе страны - 3-5 градусов и около Куршского залива - 4-6 градусов. Прохладнее будет на северо-востоке - 1-3 градусов тепла.
В четверг местами ожидаются небольшие осадки, ночью на четверг возможен туман, кое-где прогнозируют гололед. И ночью и днем будет 0-5 градусов тепла.
В пятницу также прогнозируют осадки, но уже пойдет снег. В ночь на пятницу будет 1-6 градусов мороза, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.