16 июля 2023 г. 08:50

В Литву идет жаркая погода

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В воскресенье утром будет ясно и спокойно. Днем начнут собираться облака. Особенно много облаков будет на западе, поскольку приблизится атмосферный фронт. Облака будут дождевыми.

До вечера дождь пройдет в большинстве районов. Местами ливни будут интенсивными. Кое-где прогнозируют град. Ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до 30-34, местами и до 35 градусов тепла.

В ночь на понедельник атмосферный фронт продолжит свой путь над Литвой. Во многих районах ждут небольшие дожди. Кое-где прогнозируют грозы. Ночью будет 14-19 градусов тепла. В понедельник днем небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем воздух прогреется до 25-30, у моря до 22-24 градусов тепла.

Во вторник во многих районах время от времени будут идти дожди. Станет прохладнее.

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