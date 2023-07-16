В Литву идет жаркая погода

До вечера дождь пройдет в большинстве районов. Местами ливни будут интенсивными. Кое-где прогнозируют град. Ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до 30-34, местами и до 35 градусов тепла.

В ночь на понедельник атмосферный фронт продолжит свой путь над Литвой. Во многих районах ждут небольшие дожди. Кое-где прогнозируют грозы. Ночью будет 14-19 градусов тепла. В понедельник днем небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем воздух прогреется до 25-30, у моря до 22-24 градусов тепла.