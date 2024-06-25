В Литву идет жара, прохладнее будет только у моря

В среду ночью будет сухо и тепло. Небо будет ясным по всей стране. Ночью ожидается 10–15, на Куршской косе 16–17 градусов тепла.

В среду днем центр антициклона будет недалеко от Литвы. Небо будет ясным. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 25–29, местами до 30 градусов.

В четверг Литва все еще останется в зоне действия антициклона. И ночью и днем без осадков. Ночью будет 13–18, днем 26–31 градус тепла.

Перемен не будет и в пятницу. Будет сухо и ясно. Ночью воздух прогреется до 14–19 градусов, а днем будет 27–32 градуса тепла.