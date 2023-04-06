В Литву идет весна: воздух прогреется до 17 градусов

В субботу в Литву с юга придет атмосферный фронт. Увеличится облачность. Ночью на юге и на востоке страны, днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ночью будет 3–8, днем 10–15 градусов тепла.
В воскресенье над Литвой пройдет атмосферный фронт, в многих районах пройдут дожди. Меньше осадков будет на юго-востоке и в столице, больше осадков ожидается на западе страны. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем 11–16 градусов выше нуля, только у моря будет прохладнее.
В понедельник небольшие дожди пройдут в большинстве районов. Ночью будет 1–6, а днем 9–14 градусов выше нуля.
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