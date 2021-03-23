Во вторник днем будет 2–7, на западе местами до 9 градусов выше нуля.

В среду без особых осадков. Ночью и утром местами гололед, на западе - туман. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на востоке местами до 5–7 градусов мороза, днем воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.

В четверг обещают небольшой дождь, морось. Ночью местами туман. Ночью будет 0-4 градусов тепла, днем 4–9 градусов выше нуля.

В пятницу местами небольшой дождь. Ночью будет 0–5, днем 7–12 градусов тепла.

В субботу ночью без особых осадков, днем дождь пройдет на западе. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8–13 градусов тепла.

В другие дни ненадолго вернется прохладная погода.