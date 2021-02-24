В Литву идет весна, воздух местами прогреется до 13 градусов

Скопировать ссылку В Литву идет весна, воздух местами прогреется до 13 градусов

aA

В средu днем ожидается облачная погода. Небольшие прояснения возможны разве что в некоторых районах. Особых осадков не ожидается. Только на востоке возможен небольшой дождь. В большинстве районов видимость осложнит туман. Днем будет 5-8, на юго-западе местами до 9-10 градусов тепла.