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С приходом тепла в Литву возвращаются перелетные птицы. Они уже появились на орнитологической станции на мысе Вентес.
Sugrįžę paukščiai
Sugrįžę paukščiai

В нашу страну возвращаются птицы - серые гуси, полевые жаворонки, лебеди-кликуны, озерные чайки, сизые чайки, свиязи, грачи, серые журавли.

Фотографиями поделился орнитолог Витаутас Юсис.

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