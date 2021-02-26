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С приходом тепла в Литву возвращаются перелетные птицы. Они уже появились на орнитологической станции на мысе Вентес.
В нашу страну возвращаются птицы - серые гуси, полевые жаворонки, лебеди-кликуны, озерные чайки, сизые чайки, свиязи, грачи, серые журавли.
Фотографиями поделился орнитолог Витаутас Юсис.
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