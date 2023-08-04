В Литву идет тропическая жара с дождями и грозами

В пятницу прогнозируют переменную облачность, на северо-западе возможны небольшие дожди, на остальной части вероятность осадков невелика. День будет теплым, воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, а на юго-востоке 27-29 градусов тепла.

В субботу ночью небольшой циклон уйдет. Облака рассеются, осадков не ожидается. Утром будет 10-15 градусов тепла, на Куршской косе - 16-18 градусов тепла.

В субботу днем с юга придет циклон с теплым атмосферным фронтом. Облачность увеличится, начиная с юга, пойдут небольшие дожди, к вечери на юго-востоке прогнозируют дожди с грозами. Воздух прогреется до 20-25, на востоке Литвы 26-28 градусов.

В воскресенье ночью ожидается переменная облачность, над многими районами пройдут осадки, местами сильные и с грозами. Будет тепло - 15-20 градусов.