В Литву идет тропическая жара с дождями и грозами

В пятницу прогнозируют переменную облачность, на северо-западе возможны небольшие дожди, на остальной части вероятность осадков невелика. День будет теплым, воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, а на юго-востоке 27-29 градусов тепла.
В субботу ночью небольшой циклон уйдет. Облака рассеются, осадков не ожидается. Утром будет 10-15 градусов тепла, на Куршской косе - 16-18 градусов тепла.
В субботу днем с юга придет циклон с теплым атмосферным фронтом. Облачность увеличится, начиная с юга, пойдут небольшие дожди, к вечери на юго-востоке прогнозируют дожди с грозами. Воздух прогреется до 20-25, на востоке Литвы 26-28 градусов.
В воскресенье ночью ожидается переменная облачность, над многими районами пройдут осадки, местами сильные и с грозами. Будет тепло - 15-20 градусов.
В воскресенье днем Литва попадет в теплую зону циклон. Утром дожди с грозами возможны на западе страны, на остальной части будет тепло и без осадков. Большую часть дня будет солнечно и сухо, только после обеда и к вечеру, местами, в основном на юго-западе, ожидаются небольшие ливни с грозами, кое-где возможен град. Воздух прогреется до 28-33 градусов тепла.
В ночь на понедельник в Литву придет холодный атмосферный фронт, поэтому возможны небольшие ливни с грозами, ночью будет 15-20 градусов тепла.
В понедельник днем Литва попадет в холодную часть циклона. Днем будет облачно с прояснениями, осадки возможны во многих районах, утром на северо-востоке еще возможны грозы. Днем будет всего 18-23 градуса тепла.
Во вторник дожди пройдут во многих районах, будет ветрено и прохладно, ночью ожидается 10-15, днем 16-21 градус тепла.